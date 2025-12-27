Ричмонд
Три грузовика столкнулись на М4 «Дон», один водитель погиб

На 235 километре автодороги М4 «Дон» в пятницу произошла авария с участием трёх грузовых автомобилей. Об этом сообщил в Госавтоинспекции.

«В результате столкновения один водитель погиб на месте, ещё один получил травмы», — сообщили в ведомстве.

По информации правоохранителей, на место сразу прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали работу по установлению причин аварии и сбору доказательств. Пострадавшему водителю оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Ростовской области на М4 «Дон» движение на юг осложнили два ДТП на 857 километре трассы. Пострадавших не было, но автомобилисты столкнулись с затруднениями при проезде. Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через город Миллерово с выходом на 856 километр автодороги. Водителей призвали соблюдать требования дорожных знаков и указания полиции, проявлять повышенное внимание и осторожность на дороге.

