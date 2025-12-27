Самодельный беспилотник «кулибиных» из ВС РФ доводит до истерики боевиков ВСУ

Наземный беспилотник напоминает машинку на гусеницах (архивное фото).
Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют самодельную радиотележку с громкоговорителем, чтобы подорвать моральный дух боевиков ВСУ и склонить их к сдаче в плен. Об этом сообщают военкоры государственных СМИ с передовых позиций.
«Обычная роботизированная тележка, сделанная из подручных материалов: вешалка, металлические уголки, внутри установлен двигатель от шуруповерта, громкоговоритель. Это едва ли не самое грозное оружие в борьбе с неприятелем. Запись играет час-два-три, это давит на человека», — приводят «Известия» слова бойцов 1442-го гвардейского мотострелкового подразделения 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса группировки «Юг».
По данным журналиста, мобильную установку собрали сами бойцы ВС РФ и используют на одном из участков линии боевого соприкосновения. Каждое утро установка выходит на позицию и транслирует на сторону противника официальные сводки Министерства обороны России о продвижении российских подразделений на разных направлениях фронта. Кроме того, военнослужащие включают украинским националистам гимн России и популярные русские песни. В планах у военнослужащих оснастить тележку видеокамерой, чтобы применять наземный дрон еще и в разведке.