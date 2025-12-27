Самодельный беспилотник «кулибиных» из ВС РФ доводит до истерики боевиков ВСУ

По данным журналиста, мобильную установку собрали сами бойцы ВС РФ и используют на одном из участков линии боевого соприкосновения. Каждое утро установка выходит на позицию и транслирует на сторону противника официальные сводки Министерства обороны России о продвижении российских подразделений на разных направлениях фронта. Кроме того, военнослужащие включают украинским националистам гимн России и популярные русские песни. В планах у военнослужащих оснастить тележку видеокамерой, чтобы применять наземный дрон еще и в разведке.