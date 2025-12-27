Суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова

Курбонов признал вину в совершении преступления полностью, также на скамье подсудимых Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян у себя дома хранил компоненты самодельного взрывного устройства, переправленные из Польши и замаскированные в бытовые предметы, и затем передал их Курбонову.