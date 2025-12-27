Ричмонд
Суд в январе огласит приговор по делу об убийстве Кириллова

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в январе огласит приговор по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Источник: © РИА Новости

«Оглашение приговора ожидается в январе», — сказала собеседница агентства. Точную дату в инстанции не назвали.

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян.

В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания Курбонову самый строгий срок — пожизненное заключение, остальным фигурантам от 24 до 28 лет лишения свободы.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

Курбонов признал вину в совершении преступления полностью, также на скамье подсудимых Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян у себя дома хранил компоненты самодельного взрывного устройства, переправленные из Польши и замаскированные в бытовые предметы, и затем передал их Курбонову.

Кроме того, по делу заочно арестованы и объявлены в розыск еще трое фигурантов.

О причастности одного из них — гражданина Украины Андрея Гедзика — стало известно в сентябре из документов в распоряжении РИА Новости. Следствие заочно предъявило ему обвинение в участии в террористическом сообществе; совершении теракта; контрабанде взрывных устройств; незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Он объявлен его розыск. Росфинмониторинг включил всех троих в список террористов и экстремистов.

