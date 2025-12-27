Ричмонд
Аферист выманил больше 25 миллионов тенге у жителей Акмолинской области

Свыше 25 млн тенге потеряли жители Акмолинской области, поверив обещаниям лже-предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как установило следствие, несколько месяцев назад 35-летний житель села Коргалжын запустил схему фиктивной продажи и установки фильтров для воды. Он предлагал людям якобы выгодные условия, убеждал оформлять товар в кредит и обещал скорый монтаж оборудования. Об этом передает Almaty.tv.

На уловку откликнулись жители Целиноградского и Коргалжынского районов, а также города Косшы. Деньги перечислялись, договоры подписывались, но после этого «продавец» пропадал, а обещанные фильтры так и не появлялись.

«В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование. Следователи продолжают необходимые следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выявляют других возможных потерпевших», — рассказала старший инспектор регионального ДП Алмагуль Турсымбаева.

В середине декабря казахстанский предприниматель избежал тюрьмы после массового отравления гостей в своем ресторане.