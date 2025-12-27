Ричмонд
Три человека ранены при стрельбе в офисе шерифа в США

В американском штате Айдахо произошло вооруженное нападение. По предварительным данным, в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне пострадали как минимум три человека. Об этом сообщила местная газета Shoshone News-Press.

Источник: Life.ru

Согласно сведениям издания, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Подозреваемый в стрельбе, по сообщениям, остаётся в здании, и полиции пока не удалось его задержать. По словам свидетелей, около 14:30 было слышно не менее семи выстрелов.

Тот же информированный источник сообщил, что третий пострадавший, возможно, всё ещё находится внутри здания офиса шерифа, однако степень серьёзности его травм в настоящее время неясна. По предварительным данным, стрелок укрылся в комнате для встреч с адвокатом.

Ранее в центре Киева произошла драка со стрельбой между группой иностранных граждан. В конфликте участвовало более десятка иностранцев, известно, что одним из пострадавших оказался военный. По данным СМИ, инцидент длился около часа. Причины конфликта не уточняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.