Три человека ранены при стрельбе в офисе шерифа в США

Согласно сведениям издания, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Подозреваемый в стрельбе, по сообщениям, остаётся в здании, и полиции пока не удалось его задержать. По словам свидетелей, около 14:30 было слышно не менее семи выстрелов.
Тот же информированный источник сообщил, что третий пострадавший, возможно, всё ещё находится внутри здания офиса шерифа, однако степень серьёзности его травм в настоящее время неясна. По предварительным данным, стрелок укрылся в комнате для встреч с адвокатом.
Ранее в центре Киева произошла драка со стрельбой между группой иностранных граждан. В конфликте участвовало более десятка иностранцев, известно, что одним из пострадавших оказался военный. По данным СМИ, инцидент длился около часа. Причины конфликта не уточняются.
