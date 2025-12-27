Три человека ранены при стрельбе в офисе шерифа в США

Согласно сведениям издания, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Подозреваемый в стрельбе, по сообщениям, остаётся в здании, и полиции пока не удалось его задержать. По словам свидетелей, около 14:30 было слышно не менее семи выстрелов.