Массовое ДТП с 56 автомобилями произошло в Японии

Как сообщает новостная служба телеканала NTV, инцидент случился на трассе Канэцу в районе города Минаками: большой грузовик занесло, он остановился, после чего в него врезались следующие за ним легковые машины, что привело к возгоранию. По словам очевидцев, авария произошла на склоне за поворотом, что ограничивало видимость для других водителей.