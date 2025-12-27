Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с 56 автомобилями произошло в Японии

Крупная дорожная авария с участием 56 автомобилей произошла в ночь на субботу в японской префектуре Гумма.

Крупная дорожная авария с участием 56 автомобилей произошла в ночь на субботу в японской префектуре Гумма.

Как сообщает новостная служба телеканала NTV, инцидент случился на трассе Канэцу в районе города Минаками: большой грузовик занесло, он остановился, после чего в него врезались следующие за ним легковые машины, что привело к возгоранию. По словам очевидцев, авария произошла на склоне за поворотом, что ограничивало видимость для других водителей.

В настоящее время движение на этом участке трассы полностью перекрыто в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался пассажирский автобус.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.