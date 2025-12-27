Астроном дал прогноз по вспышкам на Солнце в 2026 году

По данным астронома, в 2025 году, несмотря на отдельные сильные всплески, в целом фиксировался снижение солнечной, так и геомагнитной активности. За год произошло 18 вспышек самого мощного уровня X и 333 вспышки М-класса. Эти показатели заметно ниже, чем в 2024 году, когда специалисты зарегистрировали 54 вспышки класса X и 885 вспышек уровня М. При этом количество более слабых событий класса С практически не изменилось и осталось на уровне около 2,8 тысячи вспышек в год.