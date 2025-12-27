Астроном дал прогноз по вспышкам на Солнце в 2026 году

В 2026 году вспышки на Солнце продолжат оставаться на высоком уровне.
Уровень солнечной активности в 2026 году останется высоким, несмотря на продолжающееся снижение числа мощных вспышек. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться», — сказал Богачев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что это естественный этап цикла, однако полностью вспышки на Солнце, влияющие на магнитное поле планеты, в ближайшее время не прекратятся.
По данным астронома, в 2025 году, несмотря на отдельные сильные всплески, в целом фиксировался снижение солнечной, так и геомагнитной активности. За год произошло 18 вспышек самого мощного уровня X и 333 вспышки М-класса. Эти показатели заметно ниже, чем в 2024 году, когда специалисты зарегистрировали 54 вспышки класса X и 885 вспышек уровня М. При этом количество более слабых событий класса С практически не изменилось и осталось на уровне около 2,8 тысячи вспышек в год.
Ранее в ноябре 2025 года Лаборатория солнечной астрономии XRAS фиксировала серию сильных вспышек класса М, одна из которых по мощности достигала 59% порога высшего уровня X. Тогда специалисты отмечали, что активные области, вызывавшие крупные вспышки и магнитные бури, еще находились на обратной стороне Солнца. И это предполагало новые инциденты солнечной активности, передает телеканал «Царьград». В декабре также сообщалось о вспышках, передает MK.RU.