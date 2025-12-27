Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске при пожаре погиб человек, ещё один в больнице

В Хабаровске произошёл крупный пожар в двухэтажном деревянном доме на Владивостокском шоссе.

Источник: Соцсети

В Хабаровске 26 декабря произошёл крупный пожар в двухэтажном деревянном доме на Владивостокском шоссе, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Днём в пожарно‑спасательную службу поступило сообщение о возгорании. К моменту прибытия первых расчётов огонь охватил всё строение. Пожар локализовали в течение часа; полностью ликвидировали и завершили проливку и разбор конструкций в 18:33. В тушении участвовали 16 бойцов и 3 единицы техники. Дом уничтожен огнём полностью.

В результате происшествия погиб 50‑летний мужчина, ещё один пострадавший — 45‑летний гражданин — доставлен в больницу с ожогами.

Дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории совместно со следственными органами осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

По информации соседей, дом был обесточен, а его жильцы могли использовать бензиновый генератор — его сгоревшие детали обнаружены на месте пожара. Специалисты рассматривают различные версии причин возгорания.