В Хабаровске при пожаре погиб человек, ещё один в больнице

В Хабаровске 26 декабря произошёл крупный пожар в двухэтажном деревянном доме на Владивостокском шоссе, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Днём в пожарно‑спасательную службу поступило сообщение о возгорании. К моменту прибытия первых расчётов огонь охватил всё строение. Пожар локализовали в течение часа; полностью ликвидировали и завершили проливку и разбор конструкций в 18:33. В тушении участвовали 16 бойцов и 3 единицы техники. Дом уничтожен огнём полностью.
В результате происшествия погиб 50‑летний мужчина, ещё один пострадавший — 45‑летний гражданин — доставлен в больницу с ожогами.
Дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории совместно со следственными органами осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.
По информации соседей, дом был обесточен, а его жильцы могли использовать бензиновый генератор — его сгоревшие детали обнаружены на месте пожара. Специалисты рассматривают различные версии причин возгорания.