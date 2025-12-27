В Хабаровске при пожаре погиб человек, ещё один в больнице

Днём в пожарно‑спасательную службу поступило сообщение о возгорании. К моменту прибытия первых расчётов огонь охватил всё строение. Пожар локализовали в течение часа; полностью ликвидировали и завершили проливку и разбор конструкций в 18:33. В тушении участвовали 16 бойцов и 3 единицы техники. Дом уничтожен огнём полностью.