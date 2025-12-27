Пожар вспыхнул в учебном заведении со 120-летней историей в городе Санта-Мария

Сообщается, что огонь распространился по всей постройке, которая относится к числу исторических объектов города. Маристский колледж более 120 лет работает в Санта-Марии. Учебное заведение считают важной частью городской среды и образовательной системы региона. В разные годы его выпускниками стали представители нескольких поколений горожан.