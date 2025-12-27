Ричмонд
Пожар вспыхнул в учебном заведении со 120-летней историей в городе Санта-Мария

Пожар охватил здание католического колледжа в городе Санта-Мария в Бразилии. О развитии ситуации сообщили местные СМИ.

Источник: Life.ru

Католический колледж загорелся в центре города Санта-Мария. Видео X © Volcaholic / Dirce Aquair.

Возгорание продолжается несколько часов. Пожарные расчёты работают в центральной части города и пытаются локализовать пламя. Официальные службы пока не опубликовали сведения о пострадавших.

Сообщается, что огонь распространился по всей постройке, которая относится к числу исторических объектов города. Маристский колледж более 120 лет работает в Санта-Марии. Учебное заведение считают важной частью городской среды и образовательной системы региона. В разные годы его выпускниками стали представители нескольких поколений горожан.

Ранее пожар произошёл на туристической базе «Юность» в Республике Алтай. О возгорании информировала пресс-служба регионального управления МЧС России. На место оперативно направили пожарные подразделения, которые приступили к тушению. В ведомстве отмечали, что сотрудники МЧС сосредоточились на недопущении распространения огня на соседние постройки.

