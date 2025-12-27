Один человек погиб в результате массового ДТП с 56 автомобилями в Японии

На трассе Канэцу у города Минаками грузовик занесло, и он остановился на дороге. В него на полном ходу въехали несколько легковых автомобилей, после чего вспыхнул пожар. Как сообщают очевидцы, авария произошла за поворотом на склоне, из-за чего водители не видели места происшествия.
ДТП привело к полной остановке движения на этом участке дороги. Предварительно, погиб один человек.
Ранее на трассе в Ямальском районе произошло трагическое происшествие, унесшее жизнь водителя спецтехники. Снегоболотоход загорелся в 120 километрах от села Новый Порт. Обстоятельства возгорания и личность погибшего в данный момент устанавливаются.
