Один человек погиб в результате массового ДТП с 56 автомобилями в Японии

На трассе Канэцу у города Минаками грузовик занесло, и он остановился на дороге. В него на полном ходу въехали несколько легковых автомобилей, после чего вспыхнул пожар. Как сообщают очевидцы, авария произошла за поворотом на склоне, из-за чего водители не видели места происшествия.