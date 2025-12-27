Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб в результате массового ДТП с 56 автомобилями в Японии

В японской префектуре Гумма в ночь на субботу произошло массовое ДТП с 56 автомобилями. Об этом передаёт телеканал NTV.

Источник: Life.ru

На трассе Канэцу у города Минаками грузовик занесло, и он остановился на дороге. В него на полном ходу въехали несколько легковых автомобилей, после чего вспыхнул пожар. Как сообщают очевидцы, авария произошла за поворотом на склоне, из-за чего водители не видели места происшествия.

ДТП привело к полной остановке движения на этом участке дороги. Предварительно, погиб один человек.

Ранее на трассе в Ямальском районе произошло трагическое происшествие, унесшее жизнь водителя спецтехники. Снегоболотоход загорелся в 120 километрах от села Новый Порт. Обстоятельства возгорания и личность погибшего в данный момент устанавливаются.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.