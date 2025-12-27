Жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек

Как свидетельствуют данные СМИ и ведущих соответствующую статистику НКО, 25 декабря в Штатах в инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли 14 человек, 52 получили ранения.
В частности, рождественским утром мужчина стрелял и ранил женщину и двоих подростков в штате Огайо на уличном перекрестке. Как сообщали СМИ, против него уже выдвигались обвинения в домашнем насилии. В городе Ланкастер, штат Калифорния, в перестрелке днем 25 декабря погиб один подросток, четверо человек получили ранения, из них трое несовершеннолетние.
В канун католического Рождества, 24 декабря, в США, согласно открытым данным, в перестрелках были убиты 30 человек, 42 получили ранения. В Чикаго, к примеру, ссора на парковке магазина с крепкими спиртными напитками привела к гибели одного и ранению еще троих. Перестрелка, в результате которой погибли двое, включая подростка, и двое получили ранения, произошла в жилом доме в городе Аурора, штат Колорадо.
Всего за год в США произошло 400 случаев массовой стрельбы, когда пострадали более четырех человек, и 15 массовых убийств — более четырех погибших. Более 1,2 тысяч несовершеннолетних погибли в инцидентах с применением оружия, порядка 3,2 тысяч подростков пострадали. Были убиты 77 полицейских, свидетельствуют открытые данные.