Жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек

В канун католического Рождества, 24 декабря, в США, согласно открытым данным, в перестрелках были убиты 30 человек, 42 получили ранения. В Чикаго, к примеру, ссора на парковке магазина с крепкими спиртными напитками привела к гибели одного и ранению еще троих. Перестрелка, в результате которой погибли двое, включая подростка, и двое получили ранения, произошла в жилом доме в городе Аурора, штат Колорадо.