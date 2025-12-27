Ричмонд
В Якутске под лед провалилась машина, в ней был ребенок

В Якутске иномарка провалилась под лед. Инцидент случился на реке Лена. В этот момент в автомобиле находилось восемь человек, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Машина выехала на лед в ненедлежащем для этого месте.

«В мкрн. Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на р. Лена произошел провал автомобиля Тойота Эстима в районе места слива сточных вод в протоку р. Лена. Внутри находилось 8 человек, в том числе 1 ребенок», — сказано в сообщении Министерства в telegram-канале.

Пятерым участникам происшествия удалось выбраться из автомобиля самостоятельно. По предварительным данным, трое человек, в том числе ребенок, остались внутри машины. К работам на месте были привлечены водолазы Службы спасения Якутии, с пострадавшими сейчас работает психолог. В ликвидации последствий инцидента задействованы 20 сотрудников экстренных служб и 7 единиц спецтехники.