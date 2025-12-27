Ричмонд
В Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве, сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Источник: МЧС Республики Саха (Якутия)

«В микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена произошел провал автомобиля “Тойота Эстима” в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена. Внутри находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В главке добавили, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими работает психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.

По предварительной информации региональной прокуратуры, в результате инцидента есть погибшие. Проводится проверка.

«По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура города Якутска проводит проверку по факту происшествия при выезде на лед. Предварительно установлено, что в городе Якутске 27.12.2025 в несанкционированном месте на реке Лена при переправе произошел провал под лед автомашины, в результате происшествия есть погибшие. На место выехал заместитель прокурора города Якутска», — сообщила пресс-служба прокуратуры.