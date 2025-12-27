В Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед

«В микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена произошел провал автомобиля “Тойота Эстима” в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена. Внутри находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.