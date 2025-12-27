МЧС: Машина с пассажирами, включая ребенка, провалилась под лед в Якутске

Сообщается, что три рыбака ехали по льду на озере Ханка. Лед не выдержал тяжести автомобиля, и он ушел под воду. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться и обратиться за помощью, тела остальных мужчин позже извлекли из воды специалисты.