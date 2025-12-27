МЧС: Машина с пассажирами, включая ребенка, провалилась под лед в Якутске

Автомобиль с пассажирами, включая ребенка, провалился под лед в Якутске. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в МЧС по региону.
— Машина Toyota Estima ушла под воду при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена. В автомобиле находились восемь человек, в том числе ребенок, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пять человек выбрались из машины самостоятельно. По предварительным данным, трое, включая ребенка, остались в автомобиле.
В настоящее время организована работа водолазов, с пострадавшими работает психолог.
22 декабря машина с рыбаками провалилась под лед на озере в Приморье. По данным Следственного комитета по региону, два человека погибли, одному удалось выбраться.
Сообщается, что три рыбака ехали по льду на озере Ханка. Лед не выдержал тяжести автомобиля, и он ушел под воду. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться и обратиться за помощью, тела остальных мужчин позже извлекли из воды специалисты.