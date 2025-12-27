В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

В префектуре Гумма в центральной части Японии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием более 50 автомобилей. По данным японского общественного телевидения, в результате аварии погиб как минимум один человек, ещё не менее 26 получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент случился на одной из местных скоростных магистралей. Предварительно установлено, что причиной массового столкновения стала гололедица. В ходе аварии загорелись по меньшей мере десять транспортных средств, что осложнило работу экстренных служб на месте происшествия.
Согласно информации спасателей, жертвой ДТП стала пожилая женщина. Пять пострадавших были доставлены в больницы в тяжёлом состоянии, ещё 21 человек получил лёгкие травмы. Из-за последствий аварии движение на нескольких участках скоростной магистрали в центральной Японии было временно перекрыто.
