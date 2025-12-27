В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

В префектуре Гумма в центральной части Японии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием более 50 автомобилей. По данным японского общественного телевидения, в результате аварии погиб как минимум один человек, ещё не менее 26 получили травмы различной степени тяжести.