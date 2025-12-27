В Госдуме спрогнозировали, что ждет украинских спортсменов в будущем

Зимние ОИ 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-дАмпеццо. Первыми официальное право участия в Играх от МОК получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми спортсменами, в отношении которых Международная федерация лыжного спорта и сноуборда подтвердила нейтральный статус. Благодаря этому они квалифицировались на Олимпиаду по итогам этапа Кубка мира, состоявшегося в Давосе. В конькобежном спорте путевки на Игры получили две российские спортсменки — Ксения Коржова и Анастасия Семенова.