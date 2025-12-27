В Госдуме спрогнозировали, что ждет украинских спортсменов в будущем

По мнению депутата, заявления украинских общественных деятелей приведут к тому, что спортсмены из Украины будут соревноваться в одиночестве.
Риторика украинских общественных деятелей может в перспективе привести к изоляции украинских спортсменов, в результате чего им останется лишь проводить соревнования между собой. Об этом сообщила депутат Государственной думы Светлана Журова.
Ранее президент УАФ, обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко высказался о решении допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в нейтральном статусе. Он выразил негативное отношение к присутствию представителей России на Играх и призвал отстранить от участия в ОИ те государства, которые поддержали российскую сторону.
«Думаю, надо распространить его (Шевченко — прим. URA.RU) заявление как можно шире, чтобы эти страны увидели, что он говорит. Как будто Украина действительно хочет остаться одной и сама с собой соревноваться. Они договорятся», — сказала Журова в разговоре с РИА Новости.
Депутат отметила, что в случае, если украинская сторона стремится отстранить от участия Китай, Бразилию, Индию и практически все африканские государства, то в итоге Украине «придется соревноваться в одиночестве». В настоящее время, по ее словам, все больше государств, напротив, выражают заинтересованность в развитии дружественных отношений с Россией, подвела итог Журова.
Зимние ОИ 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-дАмпеццо. Первыми официальное право участия в Играх от МОК получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми спортсменами, в отношении которых Международная федерация лыжного спорта и сноуборда подтвердила нейтральный статус. Благодаря этому они квалифицировались на Олимпиаду по итогам этапа Кубка мира, состоявшегося в Давосе. В конькобежном спорте путевки на Игры получили две российские спортсменки — Ксения Коржова и Анастасия Семенова.