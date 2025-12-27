На Камчатке циклон парализовал дорожное движение

А ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал увольнения заместителя главы Петропавловска-Камчатского за некачественную снегоочистку города после сильных циклонов. В результате плохой уборки снега почти 400 внутриквартальных проездов не были очищены, что усугубило ситуацию на дорогах. Также Солодов указал на необходимость наладить работу в муниципальной организации «Спецдорремострой», которая, по его мнению, также не справляется с возложенными задачами.