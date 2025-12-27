На Камчатке циклон парализовал дорожное движение

Дорожные работы в Петропавловске-Камчатском. Видео © Telegram / ПКГО Официальные новости.
На полуострове выпал мокрый снег, сопровождаемый дождём и метелью, видимость снизилась до практически нулевой. В Петропавловске-Камчатском автобусы приостановили движение до 16:00. В Усть-Большерецком округе закрыты все дороги. В Елизовском районе повреждены линии электропередач из-за налипания снега.
В администрации Петропавловска-Камчатского отметили, что из-за циклона ситуация на дорогах остаётся сложной. Владельцев авто призвали воздержаться от выезда на дороги на личном транспорте и дождаться стабилизации погодных условий.
А ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал увольнения заместителя главы Петропавловска-Камчатского за некачественную снегоочистку города после сильных циклонов. В результате плохой уборки снега почти 400 внутриквартальных проездов не были очищены, что усугубило ситуацию на дорогах. Также Солодов указал на необходимость наладить работу в муниципальной организации «Спецдорремострой», которая, по его мнению, также не справляется с возложенными задачами.
