Мужчина приставал к шестикласснице в такси из Железногорска в Красноярск

В частном такси, следовавшем из Железногорска в Красноярск, пассажир приставал к шестикласснице. Об этом Newslab сообщила мать девочки.
Ученица железногорской Мариинской женской гимназии вечером 25 декабря должна была вернуться домой в Красноярск. Родители нашли такси через группу в соцсетях. При посадке на заднем сиденье уже находился мужчина. Водитель попросил девочку сесть вперед, чтобы минимизировать контакт. Однако пассажир дождался момента, когда тот покинет салон, и начал приставать к ребенку.
Он просунул руку между дверью и сиденьем и начал трогать ребенка за шею, голову и грудь, а затем, удерживая ее голову, поцеловал в щеку. Вернувшись, водитель пресек действия и жестко поговорил с пассажиром.
Позже, уже в Красноярске, мужчина снова начал приставать: залез рукой под пуховик девочки и засунул пальцы под джинсы. Шестиклассница ударила его локтем и отодвинулась как можно дальше вперед, после чего мужчина уснул.
Родители сразу обратились в полицию. Оперативники по описанию ребенка быстро установили личность подозреваемого и предъявили его фото для опознания. Выяснилось, что сразу после высадки на железнодорожном вокзале Красноярска его задержали транспортные полицейские за распитие спиртных напитков. Кроме того, за плечами у мужчины было 21 административное правонарушение и три уголовных дела.
В пресс-службе полиции подтвердили информацию и добавили, что 26 декабря мужчину задержали. Дело передали в Следственный комитет. В отношении пассажира может быть возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.