Мужчина приставал к шестикласснице в такси из Железногорска в Красноярск

Родители сразу обратились в полицию. Оперативники по описанию ребенка быстро установили личность подозреваемого и предъявили его фото для опознания. Выяснилось, что сразу после высадки на железнодорожном вокзале Красноярска его задержали транспортные полицейские за распитие спиртных напитков. Кроме того, за плечами у мужчины было 21 административное правонарушение и три уголовных дела.