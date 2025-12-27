В Якутске под лёд провалился автомобиль с восемью людьми

В Якутске автомобиль «Тойота Эстима» с восемью людьми провалился под лёд на реке Лена. Инцидент произошёл в микрорайоне Промышленный при выезде на лёд в районе слива сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.