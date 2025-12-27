Ричмонд
В Якутске под лёд провалился автомобиль с восемью людьми

В Якутске автомобиль «Тойота Эстима» с восемью людьми провалился под лёд на реке Лена. Инцидент произошёл в микрорайоне Промышленный при выезде на лёд в районе слива сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Источник: Life.ru

«Внутри находилось 8 человек, в том числе 1 ребёнок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребёнка, остались в машине», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают водолазы Службы спасения Якутии, с пострадавшими взаимодействует психолог МЧС. К ликвидации последствий привлечены 20 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.

Ранее на 235 километре автодороги М4 «Дон» произошла авария с участием трёх грузовых автомобилей. В результате происшествия один человек погиб, ещё один получил травмы. Пострадавшему водителю оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники ГАИ.

