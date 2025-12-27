Подозреваемый в стрельбе в Айдахо ликвидирован

По данным портала, подозреваемый, устроивший стрельбу, погиб. Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Свидетели происшествия ранее сообщали, что слышали не менее семи выстрелов.
Напомним, стрельба произошла днём в центре города, в здании управления шерифа округа Шошон. Подробности операции по нейтрализации стрелка, как и его мотивы, официально пока не раскрываются.
Ранее мы писали, что в американском штате Айдахо произошло вооруженное нападение. По предварительным данным, в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне пострадали как минимум три человека. Двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.