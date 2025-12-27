Ричмонд
Подозреваемый в стрельбе в Айдахо ликвидирован

Подозреваемый в нападении на офис шерифа в городе Уоллес штата Айдахо ликвидирован. Об этом доложил местный новостной сайт Shoshone News, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

По данным портала, подозреваемый, устроивший стрельбу, погиб. Двое пострадавших в результате инцидента были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Свидетели происшествия ранее сообщали, что слышали не менее семи выстрелов.

Напомним, стрельба произошла днём в центре города, в здании управления шерифа округа Шошон. Подробности операции по нейтрализации стрелка, как и его мотивы, официально пока не раскрываются.

Ранее мы писали, что в американском штате Айдахо произошло вооруженное нападение. По предварительным данным, в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне пострадали как минимум три человека. Двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.