Солдат ВСУ перепутал российских военных со своими сослуживцами в Косовцево и поплатился за это

Украинский военный в Запорожской области перепутал солдат РФ со своими сослуживцами и поплатился за это.
Во время зачистки российскими бойцами села Косовцево в Запорожской области солдат ВСУ принял россиян за своих сослуживцев. В итоге он был оперативно уничтожен. Об этом рассказал командир взвода ВС РФ с позывным «Тайфун».
«Заходим в дом, и выходит противник. Без бронежилета, в темных очках. Он думал, идут свои. Сразу отработали, и в доме были еще два противника. Мы сразу в дом не заходили, закидали гранатами и потом зашли», — рассказал «Тайфун» в разговоре с РИА Новости.
Командир взвода в целом уточнил, что бойцы двигались по населенному пункту поэтапно, проверяя каждый дом и придомовую территорию. Особое внимание уделяли зданиям, из которых ранее могла вестись стрельба или фиксировалось движение. Сам пункт был освобожден накануне.
Накануне российские военкоры сообщали об активных боях в Запорожской, а также Харьковской областях. На запорожском направлении, например, всего трое бойцов ВС РФ смогли захватить целый штаб одного из батальонов ВСУ.