В Челябинской области девушка сбила двух женщин: одна погибла, вторая в реанимации

Кроме того, сообщается, что автоледи не имеет права управления транспортными средствами.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области девушка сбила двух женщин — одна погибла, вторая в реанимации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в Карталинском районе. Предварительно известно, что 26 декабря в селе Еленинка около дома 52 по улице Бердниковой 23-летняя девушка, управляя ВАЗ-2112, совершила наезд на пешеходов.

Женщины переходили проезжую часть в неположенном месте, но в прямой видимости перекрестка.

️В результате одна пострадавшая скончалась при транспортировке в больницу Карталов, вторая с различными травмами в реанимации. Возраст пешеходов устанавливается.

️На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.