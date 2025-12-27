В Челябинской области девушка сбила двух женщин — одна погибла, вторая в реанимации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Трагедия произошла в Карталинском районе. Предварительно известно, что 26 декабря в селе Еленинка около дома 52 по улице Бердниковой 23-летняя девушка, управляя ВАЗ-2112, совершила наезд на пешеходов.
Женщины переходили проезжую часть в неположенном месте, но в прямой видимости перекрестка.
️В результате одна пострадавшая скончалась при транспортировке в больницу Карталов, вторая с различными травмами в реанимации. Возраст пешеходов устанавливается.
Кроме того, сообщается, что автоледи не имеет права управления транспортными средствами.
️На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.