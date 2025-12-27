В Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лёд

В Якутске автомобиль с восемью пассажирами провалился под лёд реки Лена. По информации главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), пятерым людям удалось самостоятельно выбраться из салона, тогда как трое, включая ребёнка, остались внутри машины.
Инцидент произошёл в микрорайоне Промышленный при выезде транспортного средства на лёд в несанкционированном месте. Автомобиль Toyota Estima ушёл под воду в районе сброса сточных вод в одном из рукавов реки Лена, где ледовое покрытие оказалось особенно непрочным.
На месте происшествия организованы спасательные работы с участием водолазов. С пострадавшими работает психолог, а к ликвидации последствий инцидента привлечены 20 сотрудников экстренных служб и семь единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что в Индии минимум девять человек погибли, более 20 получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом.