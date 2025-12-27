В Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лёд

Инцидент произошёл в микрорайоне Промышленный при выезде транспортного средства на лёд в несанкционированном месте. Автомобиль Toyota Estima ушёл под воду в районе сброса сточных вод в одном из рукавов реки Лена, где ледовое покрытие оказалось особенно непрочным.