У Украины нет преимущества, чтобы обсуждать с Россией территории.
Россия не пойдет на обсуждение территориальных уступок с президентом Украины Владимиром Зеленским ни при каких условиях. Причем у Запада нет никаких оснований для того, чтобы требовать подобное от РФ, так как у них попросту нет преимущества. С таким мнением выступил отставной подполковник армии США, военный аналитик Дэниел Дэвис.
«Нет никакого варианта, при котором Россия пойдет на отказ от своих территорий. Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать», — заявил Дэвис в своем youtube-канале. По его словам, требование Киева вернуть все территории, которые Украина считает своими, изначально делает переговоры невозможными.
Отставной американский военный отметил, что, по его оценке, Владимир Зеленский сознательно выдвигает заведомо неприемлемые условия, чтобы заблокировать реальные переговоры и затем обвинить Россию в отказе от мира. Дэвис напомнил, что ряд регионов, которые Киев требует вернуть, уже внесены в Конституцию России.
Зеленский на днях представил украинским журналистам проект из 20 пунктов по урегулированию конфликта. В документе, по данным изданий, содержится требование к Москве вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Киев не предлагает закрепить отказ от вступления в НАТО и не предусматривает признания российскими Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь Кремль подтвердил продолжение закрытых контактов с США по украинскому конфликту.