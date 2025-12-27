В США подчеркнули, что у Украины и Запада нет преимуществ перед Россией в контексте переговоров

Зеленский на днях представил украинским журналистам проект из 20 пунктов по урегулированию конфликта. В документе, по данным изданий, содержится требование к Москве вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Киев не предлагает закрепить отказ от вступления в НАТО и не предусматривает признания российскими Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь Кремль подтвердил продолжение закрытых контактов с США по украинскому конфликту.