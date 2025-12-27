Ричмонд
В Якутске под лед провалилась машина: трое погибших, среди них ребенок

МЧС: в Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед, в ней был ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Машина ушла под лёд в Якутске 27 декабря. Внутри находились восемь человек, часть из них сумела спастись. На месте происшествия работают водолазы. Об этом сообщает «КП — Якутия» со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП произошло в микрорайоне Промышленный. Автомобиль «Тойота Эстима» выехал на ледовое покрытие реки Лена в месте, не предназначенном для проезда. В зоне, куда попадают сточные воды и где лёд значительно тоньше, машина провалилась.

В салоне находились восемь человек, среди них ребёнок. Пятеро из них выбрались самостоятельно. По предварительной информации, в автомобиле остались двое взрослых и ребёнок.

«Работает водолазная группа, пострадавшим оказывает помощь психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники», — уточнили в ГУ МЧС РФ по РС (Якутия).

Ранее сообщалось о случае, когда машина с тремя рыбаками провалилась под лед на озере Ханка в Приморье. Выжил только один.