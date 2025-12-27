Ричмонд
В Великобритании в парке развлечений Ocean Beach вспыхнул пожар

Крупный пожар вспыхнул в популярном прибрежном парке развлечений Ocean Beach Pleasure Park Funfair в британском городе Саут-Шилдс. Об этом сообщает газета Mirror.

Источник: Life.ru

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Пожарная и поисковая служба графства Тайн-энд-Уир через свою страницу в социальной сети X предупредила жителей близлежащих районов. Спасатели призвали жителей держать окна и двери закрытыми, а также не приближаться к месту пожара в целях безопасности.

На данный момент нет информации о возможных пострадавших в результате инцидента. Причины и масштабы возгорания выясняются.

Ранее пожар охватил здание католического колледжа в городе Санта-Мария в Бразилии. Возгорание продолжается несколько часов. Пожарные расчёты работают в центральной части города и пытаются локализовать пламя. Официальные службы пока не опубликовали сведения о пострадавших.

