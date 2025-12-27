В Великобритании в парке развлечений Ocean Beach вспыхнул пожар

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Пожарная и поисковая служба графства Тайн-энд-Уир через свою страницу в социальной сети X предупредила жителей близлежащих районов. Спасатели призвали жителей держать окна и двери закрытыми, а также не приближаться к месту пожара в целях безопасности.