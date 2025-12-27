Попов сказал, что могло произойти на пропавшем с 227 пассажирами Boeing

«Что означает отключение вторичной радиолокации? Это когда запущенный на большой дальности сигнал самолет принимает, а назад он уже отражает, силы не хватает. Но в это время автоматически запускается внутренняя система, и сигнал, усиленный в десятки раз, идет по направлению ответа. И тогда локатор видит не твою отметку, а твой сигнал электронный. И в этом случае электронные сигналы можно менять в размерности, по-всякому, можно создавать радиопомеху. Или ложную сигнал передавать. То есть, если отключаешь автоматику самолёта-ответа, то получается так, что этот самолёт не видят… Значит, это косвенно подтверждает, что отключена была система. Или вторичная радиолокация вышла из строя, или она была отключена специально», — сказал собеседник издания.