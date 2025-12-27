Попов сказал, что могло произойти на пропавшем с 227 пассажирами Boeing

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов высказал предположение, почему мог потерпеть крушение Boeing 777−200 малазийских авиалиний. Трагедия произошла в 2014 году, но самолет до сих не обнаружили. По одной из версий, лайнер упал в Индийский океан. Вылетев в ночь на 8 марта из Куала-Лумпура в Пекин, приблизительно через два часа он исчез с экранов радаров.
Американская исследовательская компания Ocean Infinity накануне заявила, что возобновит поиски самолета в океане. Сообщалось, что запланировано 55 дней подводных работ с периодическими перерывами.
Попов отметил, что вариаций, почему произошло крушение, может быть очень много. В частности, он напомнил о предположении, что на Boeing 777−200 произошел сбой автоматики, в результате отключились контрольные ответы — вторичная радиолокация, и лайнер поэтому пропал с радаров.
«Что означает отключение вторичной радиолокации? Это когда запущенный на большой дальности сигнал самолет принимает, а назад он уже отражает, силы не хватает. Но в это время автоматически запускается внутренняя система, и сигнал, усиленный в десятки раз, идет по направлению ответа. И тогда локатор видит не твою отметку, а твой сигнал электронный. И в этом случае электронные сигналы можно менять в размерности, по-всякому, можно создавать радиопомеху. Или ложную сигнал передавать. То есть, если отключаешь автоматику самолёта-ответа, то получается так, что этот самолёт не видят… Значит, это косвенно подтверждает, что отключена была система. Или вторичная радиолокация вышла из строя, или она была отключена специально», — сказал собеседник издания.
Сам Попов склоняется к мысли, что специально систему никто не отключал: произошел сбой автоматики, который привел к тому, что самолет сначала пропал с радаров, а потом рухнул.
Ранее Попов объяснил, почему до сих не нашли авиалайнер.
Самолёт Boeing 777−200, принадлежавший Malaysia Airlines, вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и приблизительно через два часа исчез с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии официально объявили, что лайнер потерпел крушение, а все, кто находился на борту, погибли. До настоящего времени никаких обломков самолёта обнаружено не было.