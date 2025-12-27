Ричмонд
Названо место и время встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде 29 декабря, в 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Трамп встретится с Зеленским во Флориде в 23.00 мск в воскресенье [29 декабря]», — уточнили в Белом доме. В администрации президента США заявили, что основной темой переговоров станет ситуация на Украине и двусторонние отношения Вашингтона и Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в конце недели переговорные команды Киева и Вашингтона могут встретиться в США, после чего станет возможна его личная встреча с главой Белого дома. До этого, 14 декабря, в Берлине уже прошел очередной раунд переговоров Украины и США по урегулированию конфликта, в котором участвовали Зеленский, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер, стороны обсуждали американский мирный план из 20 пунктов и заявили о достигнутом прогрессе. До этого американская делегация приезжала в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

