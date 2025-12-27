Рождественские перестрелки в США унесли жизни 14 человек

«25 декабря в инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли 14 человек, 52 получили ранения», — уточнили в СМИ и НКО, ведущих соответствующую статистику.
Согласно данным, утром в штате Огайо мужчина открыл огонь на улице, ранив женщину и двоих подростков; ранее против него выдвигались обвинения в домашнем насилии. В Ланкастере, штат Калифорния, один подросток погиб, ещё четверо получили ранения, трое из них несовершеннолетние. В канун Рождества, 24 декабря, аналогичные инциденты привели к гибели 30 человек и ранению 42. В Чикаго ссора на парковке магазина с алкоголем закончилась смертью одного человека и ранением троих, а в Ауроре, штат Колорадо, перестрелка в жилом доме унесла жизни двоих, ранила ещё двоих.
По открытым данным, за 2025 год в США произошло около 400 случаев массовой стрельбы с четырьмя и более пострадавшими, 15 случаев квалифицировались как массовые убийства. Погибли более 1,2 тысячи несовершеннолетних, около 3,2 тысячи подростков получили ранения, а 77 полицейских стали жертвами нападений с применением оружия.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в офисе шерифа в городе Уоллес, штат Айдахо, был ликвидирован. Двое пострадавших получили медицинскую помощь в больнице. Инцидент произошёл днём в здании управления шерифа округа Шошон, подробности операции по нейтрализации стрелка и его мотивы пока не раскрываются.
