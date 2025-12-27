Рождественские перестрелки в США унесли жизни 14 человек

Согласно данным, утром в штате Огайо мужчина открыл огонь на улице, ранив женщину и двоих подростков; ранее против него выдвигались обвинения в домашнем насилии. В Ланкастере, штат Калифорния, один подросток погиб, ещё четверо получили ранения, трое из них несовершеннолетние. В канун Рождества, 24 декабря, аналогичные инциденты привели к гибели 30 человек и ранению 42. В Чикаго ссора на парковке магазина с алкоголем закончилась смертью одного человека и ранением троих, а в Ауроре, штат Колорадо, перестрелка в жилом доме унесла жизни двоих, ранила ещё двоих.