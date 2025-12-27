NYT: последняя из всемирно известных пятерняшек Дион умерла в возрасте 91 года

Скончалась последняя из всемирно известных пятерняшек Дион.
Скончалась Аннет Дион, последняя из остававшихся в живых сестер из знаменитых пятерняшек Дион. Женщина скончалась в возрасте 91 года в Канаде. Об этом сообщает газета New York Times. Дион — уникальный прецедент связаный с тем, что это был первый и единственный случай, когда все пятернашки пережили младенчество.
«Аннет Дион… скончалась… Ей был 91 год», — говорится в публикации американских журналистов. О смерти Аннет Дион стало известно из сообщения ее семьи.
Пятерняшки Дион родились 28 мая 1934 года в провинции Онтарио, в сельской франкоязычной семье. Врачи тогда считали почти невозможным, что все пятеро детей выживут, однако девочки не только пережили первые месяцы, но и стали первыми в мире пяти близнецами, которые прошли через младенческий возраст.
Почти сразу после рождения власти Онтарио взяли их под опеку, аргументируя это необходимостью защитить здоровье детей. На практике вокруг сестер сформировали туристический объект: за стеклом специально построенного «дома-выставки» пятерняшек показывали приезжим, на основе их образов выпускали рекламу и сувениры.
Принесла семье не только деньги и внимание, но и тяжелые личные последствия. Первой из пятерняшек умерла Эмили — она скончалась в возрасте 20 лет. Другая сестра, Мари, на протяжении жизни страдала от депрессии и умерла в 36 лет. Позже ушла из жизни Ивон. В августе 2025 года умерла Сесиль, после чего Аннет оставалась единственной выжившей из пятерни. Издание отмечает, что во взрослом возрасте выжившие сестры неоднократно публично критиковали то, как в детстве ими распоряжались государство и коммерческие структуры, и добивались признания морального ущерба.