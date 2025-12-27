Водитель Porsche выплатит компенсацию семье погибшего в Волгоградской области

Решением Новоаннинского районного суда с осужденного в пользу истца и ее малолетнего сына взыскан причиненный вред в размере 87 736 рублей каждому. Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскано 5911 рублей ежемесячно с последующей индексацией до достижения ее малолетним сыном 14-летнего возраста, а также 5911 рублей ежемесячно в пользу малолетнего сына до достижения им 18-летнего возраста.