Водитель Porsche выплатит компенсацию семье погибшего в Волгоградской области

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, 6 апреля 2024 года около 3 часов ночи мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем Porsche Cayenne, в салоне которого находились трое пассажиров. На 726-м км автомобильной дороги Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе водитель, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение передней правой частью своего автомобиля с полуприцепом автомобиля КамАЗ, движущегося впереди в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров, находившийся на переднем правом сиденье Porsche Cayenne, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В ноябре 2024 года за совершенное преступление водитель был осужден Новоаннинским районным судом по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
Супруга погибшего обратилась в суд с иском к осужденному о возмещении вреда в связи с потерей кормильца. Суд, изучив представленные доказательства и позиции сторон, признал требования обоснованными.
Решением Новоаннинского районного суда с осужденного в пользу истца и ее малолетнего сына взыскан причиненный вред в размере 87 736 рублей каждому. Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскано 5911 рублей ежемесячно с последующей индексацией до достижения ее малолетним сыном 14-летнего возраста, а также 5911 рублей ежемесячно в пользу малолетнего сына до достижения им 18-летнего возраста.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.