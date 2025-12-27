Ричмонд
В Якутске эвакуировали одного человека после провала авто под лёд

В Якутске спасатели эвакуировали мужчину с признаками переохлаждения и обморожений после происшествия с провалом автомобиля под лёд на реке Лена. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Кроме того, было обнаружено тело одного из пострадавших.

Источник: Life.ru

По данным мэра, мужчина смог выбраться из машины самостоятельно и был эвакуирован. Григорьев призвал водителей пользоваться только официальными ледовыми переправами. Прокуратура Якутии проводит проверку обстоятельств происшествия, включая соблюдение законодательства о пассажирских перевозках и меры безопасности при выезде на лёд. Согласно ведомству, инцидент произошёл на несанкционированном месте.

Спасатели Службы спасения Якутии обнаружили тело мужчины примерно 60 лет на берегу полыньи. В автомобиле, по предварительным данным, оставались ещё два человека, включая ребёнка. Водолазы продолжают поиски.

Напомним, в Якутске автомобиль «Тойота Эстима» с восемью людьми провалился под лёд на реке Лена. Инцидент произошёл в микрорайоне Промышленный при выезде на лёд в районе слива сточных вод. В машине находилось восемь человек, включая ребёнка. Пять человек выбрались самостоятельно.

