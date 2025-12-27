В Якутске эвакуировали одного человека после провала авто под лёд

В Якутске спасатели эвакуировали мужчину с признаками переохлаждения и обморожений после происшествия с провалом автомобиля под лёд на реке Лена. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Кроме того, было обнаружено тело одного из пострадавших.