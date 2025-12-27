На Солнце произошла самая сильная вспышка с начала декабря

В Лаборатории солнечной астрономии зафиксировали крупную вспышку уровня M5.1.
Крупная вспышка класса M5.1 произошла на восточном краю Солнца. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Физического института РАН имени Лебедева. Последний раз событие подобного уровня происходило 8 декабря.
«На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря. На восточном краю Солнца сегодня рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1», — рассказали специалисты Лаборатории Солнечной активности в telegram-канале. По данным ученых, мощность события составила около 50% от порога высшего балла — класса X. Это самая сильная солнечная вспышка с 8 декабря. Тогда было зафиксировано событие уровня X1.1.
Астрономы отмечают, что сегодняшняя вспышка и событие 8 декабря, вероятнее всего, произошли в одной и той же области Солнца. В начале декабря этот активный регион располагался на западном краю солнечного диска, затем ушел на обратную сторону, а сейчас вновь вышел на видимую с Земли часть — уже на восточную часть.
Вспышка произошла на фоне возобновившегося в конце ноября всплеска солнечной активности, когда XRAS зафиксировала сразу три события класса M, включая вспышку M5.9 мощностью 59% от порога класса X. Тогда специалисты отмечали, что главные активные центры, в том числе область 4274, находились на обратной стороне Солнца и должны были вскоре выйти на видимую часть диска, что сейчас и происходит. В 2026 году также ожидаются вспышки на Солнце.