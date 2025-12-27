На Солнце произошла самая сильная вспышка с начала декабря

Вспышка произошла на фоне возобновившегося в конце ноября всплеска солнечной активности, когда XRAS зафиксировала сразу три события класса M, включая вспышку M5.9 мощностью 59% от порога класса X. Тогда специалисты отмечали, что главные активные центры, в том числе область 4274, находились на обратной стороне Солнца и должны были вскоре выйти на видимую часть диска, что сейчас и происходит. В 2026 году также ожидаются вспышки на Солнце.