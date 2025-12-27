«Убийства, киднеппинг и атака дронов»: самые громкие происшествия Тюменской области в 2025 году

В 2025 году у тюменских силовиков было много работы.
В 2025 году на территории Тюменской области произошли сотни происшествий. В том числе, прогремевших на всю страну. В конце января прямо из школы в Тюменском районе похитили 13-летнюю девочку. В апреле — террористы-самоучки подожгли локомотив на станции Войновка в Тюмени, а в октябре город пережил атаку дронов. Самые заметные ЧП уходящего года — в подборке URA.RU.
Похищение девочки в Княжево.
30 января в деревне Княжево Тюменского района прямо возле школы похитили ребенка.
30 января двое неизвестных подкараулили 13-летнюю девочку у школы в деревне Княжево Тюменского района, а затем посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. На поиски ребенка были брошены огромные силы полиции, силовикам помогали многочисленные волонтеры, а журналисты освещали ситуацию буквально в прямом эфире. 31 января машина, на которой похитили ребенка, была остановлена сотрудниками ГАИ в Саратовской области. По одной из версий, девочку украли для того, чтобы отдать замуж по цыганским обычаям. Несовершеннолетнюю вернули домой, а на ее похитителей завели уголовное дело.
Взрыв дома в Тобольске.
Вечером 12 марта в Тобольске произошла страшная трагедия: один из частных домов на окраине города буквально снесло взрывом. В момент ЧП внутри находились мужчина, женщина и маленький мальчик. Все они были экстренно доставлены в Областную больницу № 3 Тобольска, однако спасти ребенка медикам не удалось. Позже следствием будет установлено, что взрыв произошел под домом из-за утечки газа. Мастера Сергея Полуянова и сварщика Никиту Константинова, которые перед инцидентом ремонтировали газопровод, обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть человека.
Террористическая атака на железную дорогу.
Попытка теракта была сорвана тюменскими силовиками.
16 апреля в Тюмени группа студентов пыталась устроить поджог локомотива на станции Войновка. В результате происшествия один из диверсантов загорелся сам. Поджигателями оказались два парня и две девушки в возрасте от 20 до 23 лет, они были задержаны силовиками на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ — террористический акт. Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Двумя годами ранее в Тюмени произошел похожий инцидент. В 2023-м подростки устроили поджог на территории ЖД-станции. Позже они заявили силовикам, что действовали по заданию неизвестных людей, с которыми познакомились в социальных сетях.
Атака дронов.
Вечером 6 октября в социальных сетях стали появляться сообщения о ЧП в районе Антипинского НПЗ в Тюмени. К месту ринулись пожарные машины, полиция и скорые. Информация об атаке дронов подтвердилась, на территории предприятия были найдены и обезврежены три БПЛА. Благодаря оперативной реакции спецслужб и сотрудников завода производство не пострадало. После инцидента в городе были усилены меры безопасности. В частности, на территории Тюмени стали чаще ограничивать работу мобильного интернета, с помощью которого террористы управляют дронами.
Жестокое убийство перекупщика машин.
Злоумышленники несколько раз ударили владельца иномарки ножом.
Житель Тюмени хотел продать свой автомобиль Kia Optima и поздно ночью 4 декабря пошел на встречу с неизвестными мужчинами, которые заинтересовались машиной. Позже его тело нашли в сгоревшем ВАЗ на окраинах города. Знакомым погибшего удалось найти принадлежавшую ему иномарку в соседнем Екатеринбурге: после убийства злоумышленники пытались продать ее, но были задержаны.
Следствие предполагают, что один из задержанных убил владельца Kia в первые минуты после начала встречи. На теле погибшего тюменца были найдены многочисленные ножевые ранения.
7 декабря Ленинский суд Тюмени отправил обвиняемых под стражу до 3 февраля 2026 года. Им вменяют п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Арестованным грозит пожизненное лишение свободы.
Тюменец из-за долгов убил родителей.
22 декабря в Тюмени вынесли приговор мужчине, который убил своих родителей ради наследства. Сначала мужчина зарезал отца в деревне Головина: он 13 раз ударил его ножом и попытался инсценировать ограбление. После этого преступник приехал к матери и задушил ее. По данным программы «Закон и порядок», молодой человек тратил деньги на вебкамщиц и другие онлайн-сервисы. У тюменца было много кредитов, платить по которым он был уже не в состоянии. Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы.
Украинец пытался подорвать нефтепровод.
Оказавший сопротивление террорист был ликвидирован силовиками.
В ночь на 24 декабря в Тюмени предотвратили теракт на станции нефтепровода «Транснефти». Мужчина по заданию украинских спецслужб планировал взрыв. При задержании он оказал сопротивление и был ликвидирован. Позже выяснилось, что террорист родом из Винницкой области Украины. Он общался с кураторами в одном из мессенджеров. По заданию неизвестного злоумышленник собирал информацию об объектах нефтегазовой отрасли. При обыске в его квартире силовики обнаружили внушительный арсенал оружия и бомбу.