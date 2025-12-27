«Убийства, киднеппинг и атака дронов»: самые громкие происшествия Тюменской области в 2025 году

22 декабря в Тюмени вынесли приговор мужчине, который убил своих родителей ради наследства. Сначала мужчина зарезал отца в деревне Головина: он 13 раз ударил его ножом и попытался инсценировать ограбление. После этого преступник приехал к матери и задушил ее. По данным программы «Закон и порядок», молодой человек тратил деньги на вебкамщиц и другие онлайн-сервисы. У тюменца было много кредитов, платить по которым он был уже не в состоянии. Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы.