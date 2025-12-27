Ричмонд
«Украли кучу верхней одежды»: Виктория Дайнеко заявила, что стала жертвой воров

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что уходящий год является для нее не самым удачным, так как она стала жертвой воров. Артистка арендовала склад для хранения вещей, но лишилась части из них.

— Мой арендованный склад грабят в течение года, а может, и дольше, украли кучу дорогой верхней одежды, технику и даже посуду! Не хочется скандала и полиции, но вопрос так и не решается, поэтому я уже на грани, — сообщила знаменитость в Telegram-канале.

Также исполнительница пожаловалась на подругу, которая оказалась безответственным байером.

— Подруга-байер, с которой мы дружим 10 лет, должна была доставить мне смартфон, но не сделала этого. Она не вернула деньги, которые я ей за него заплатила. Просто пропала на два месяца, и когда появится — не понятно, — пожаловалась Дайнеко.

Телеведущую Лилию Рах ограбили в Париже — преступники вынесли из ее номера в гостинице все драгоценности. Инцидент произошел 27 июня, когда она прилетела во Францию. По словам источника из окружения телеведущей, злоумышленникам нужны были только украшения, другие ценные вещи они не тронули.