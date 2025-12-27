СК: предварительно два человека погибли, провалившись под лед в Якутске

Инцидент произошёл в микрорайоне Промышленный при выезде транспортного средства на лёд в несанкционированном месте. Автомобиль марки Toyota Estima ушёл под воду в районе сброса сточных вод в одном из рукавов реки, где лед оказался особенно тонким и непрочным.