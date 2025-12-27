Ричмонд
СК: предварительно два человека погибли, провалившись под лед в Якутске

Четверых пострадавших госпитализировали в результате провала под лет автомобиля.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Саха (Якутия).

В сообщении говорится, что следственным отделом по Якутску инициирована проверка по факту гибели людей в результате провала транспортного средства под лед на реке Лена, в месте, не предназначенном для переезда.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Еще четверо, в том числе водитель, доставлены в медицинское учреждение, находятся на стационарном лечении», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в Якутске автомобиль с восемью пассажирами провалился под лед. По данным регионального управления МЧС, пятеро смогли самостоятельно покинуть тонущую машину, в то время как трое, включая одного ребенка, остались внутри машины.

Инцидент произошёл в микрорайоне Промышленный при выезде транспортного средства на лёд в несанкционированном месте. Автомобиль марки Toyota Estima ушёл под воду в районе сброса сточных вод в одном из рукавов реки, где лед оказался особенно тонким и непрочным.