Минобороны: ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над несколькими регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея, — написали в ведомственном Telegram-канале.

26 декабря российские средства ПВО в период с 17:00 до 20:00 уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Республикой Крым и Черным морем.

25 декабря 53-летний житель Курской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу. Тогда же в шести районах Ростовской области отразили атаку украинских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
