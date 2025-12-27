Минобороны: ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над несколькими регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея, — написали в ведомственном Telegram-канале.
26 декабря российские средства ПВО в период с 17:00 до 20:00 уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Республикой Крым и Черным морем.
25 декабря 53-летний житель Курской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу. Тогда же в шести районах Ростовской области отразили атаку украинских дронов.