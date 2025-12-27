Массовые задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах 27 декабря

Задержки и отмены рейсов фиксируют в российских аэропортах утром 22 августа.
Утром 27 декабря крупнейшие аэропорты столицы столкнулись со значительными задержками рейсов. Из-за последствий сильного снегопада, обрушившегося накануне, сдвинулось расписание как внутренних, так и международных вылетов и прилетов. URA.RU публикует актуальную сводку по ситуации в крупнейших авиаузлах страны на 7:20.
Снегопад в Москве 26 декабря.
26 декабря сильный снегопад обрушился на Москву, но аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжили работу. Отмен рейсов не было, сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации».
Для безопасности с ночи 26 декабря провели 16 чисток полос. Из-за обработки самолетов от льда ненадолго задержали 12 рейсов. К утру более чем на два часа задерживались 24 рейса, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы.
В Росавиации заявили, что безопасность — приоритет, и напомнили, что при задержках авиакомпании должны предоставлять пассажирам питание и гостиницу по правилам. Следить за рейсами советовали через онлайн-табло.
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 27 декабря 2025.
В московском аэропорту Шереметьево утром 27 декабря фиксируются задержки и изменения в расписании рейсов. По данным онлайн-табло на утро, корректировки коснулись как вылетов, так и прилетов, в том числе внутренних и международных направлений.
По вылетам задержки отмечены сразу по нескольким маршрутам. Рейс в Бишкек отправится в 07:45 вместо запланированных 00:45. Самолет в Чебоксары задержан примерно на 20 минут и вылетит в 07:05, аналогичная задержка зафиксирована и на направлении в Астрахань — вылет перенесен на 07:50. Рейс в Калининград отправится в 08:25, что примерно на 25 минут позже графика. Более существенная задержка отмечена на направлении в Грозный — вылет перенесен на 09:45, что почти на полтора часа позже расписания. Также задерживаются рейсы в Сочи: один из них отправится в 10:05 вместо 08:45, еще один — в 10:35 с опозданием около часа. Самолет в Красноярск вылетит в 09:50 вместо 09:05. Кроме того, рейс в Новосибирск запланирован к вылету на 16:55, что примерно на час позже первоначального времени.
При этом по ряду международных направлений зафиксированы изменения в сторону более раннего вылета. Самолет в Хайкоу отправится на час раньше — в 11:25. Аналогичная ситуация с рейсом в Анталью, который вылетит в 12:00 вместо 13:35.
Сложная ситуация сохраняется и с прилетами. В Шереметьево с задержкой прибывают рейсы из Барнаула, Нижнего Новгорода, Архангельска, Нижнекамска, Уфы, Санкт-Петербурга, Грозного и Казани, а также из Абу-Даби, Минска, Ташкента, Каира, Перми и Владикавказа. Рейс из Чебоксар, который должен был прибыть поздно вечером 26 декабря, совершит посадку только в 06:57 утра 27 декабря.
Также задержки зафиксированы у рейсов из Санкт-Петербурга, Стамбула, Самары, Екатеринбурга, Мурманска, Кирова, Калининграда, Саратова, Дубая, Шарм-эль-Шейха, Красноярска, Сочи, Алматы, Еревана, Белграда, Хургады, Сургута и Челябинска. Самолет из Перми прибудет около 07:00 — примерно на 45 минут позже расписания. Рейс из Омска ожидается в 07:27 вместо 06:15, из Барнаула — в 07:21 вместо 06:20. Самолет из Екатеринбурга задерживается примерно на час и приземлится в 07:31. Рейс из Магнитогорска прибудет в 06:56, а самолет из Челябинска ожидается с существенным опозданием.
Кроме того, задержки затрагивают и дальнемагистральные направления. Позже графика прибывают рейсы из Новосибирска, Красноярска, Архангельска, Шымкента, Еревана, Хабаровска и Томска. Также фиксируются задержки самолетов из Самарканда, Якутска, Иркутска, Бишкека, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, Саньи, Владивостока, Магадана, Южно-Сахалинска и Грозного. Среди международных направлений с измененным временем прибытия — Бангкок, Пхукет, Шанхай, Денпасар, Хошимин и Виктория.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное время вылета и прилета рейсов, а также учитывать возможные изменения при планировании поездок.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 27 декабря 2025.
В московском аэропорту Внуково утром 27 декабря также зафиксированы отмены и задержки рейсов. Корректировки затронули как международные, так и внутренние направления — изменения отражены в расписании вылетов и прилетов.
По вылетам во Внуково часть рейсов отменена. Не состоится рейс в Бухару, запланированный на 21:35 26 декабря. Также отменен утренний рейс в Наманган, который должен был вылететь в 09:55. Задержки зафиксированы сразу по нескольким направлениям в Узбекистан: рейс в Ургенч перенесен на 14:00 27 декабря вместо 22:00 26 декабря, еще один вылет в этом же направлении задержан до 14:00 вместо трех часов ночи. Самолет в Фергану отправится в 22:50 вместо 09:05. Рейс в Джидду задерживается и вылетит около 14:00 вместо 11:30.
По международным направлениям также есть изменения. Самолет в Стамбул вылетит в 06:40 — с задержкой примерно на полчаса. Рейс в Нячанг перенесен на 19:45, задержка составит около 30 минут. Отмечаются изменения и по рейсам в Сочи в этот же временной период. Кроме того, еще один вылет в Бухару задержан и запланирован на 22:50 — примерно на 25 минут позже графика.
По прилетам во Внуково ситуация остается напряженной. Ранее был задержан рейс из Ургенча, отменены рейсы из Андижана и с острова Фукуок. Ожидается задержка прилета самолета из Намангана. Также с опозданием ранее прибывали рейсы из Санкт-Петербурга, Шарм-эль-Шейха, Пскова, Калининграда, Сочи, Самары и Саратова. Отменен прилет рейса из Махачкалы.
Кроме того, задержки фиксируются по рейсам из Сыктывкара, Стамбула, Минеральных Вод, Ярославля и Екатеринбурга. Несколько рейсов из Стамбула прибывают с отклонением от расписания. С опозданием также ожидаются самолеты из Дубая, Тбилиси, Анкары, Ташкента, Перми, Еревана, Якутска, Челябинска и Тюмени. Отмечены задержки рейсов из Намангана и Ургенча, а также повторные изменения по направлениям Андижан и Фукуок.
Сложности с расписанием затронули и дальние маршруты. Позже графика во Внуково прибывают рейсы из Красноярска, Оша, Грозного, Термеза, Мирного, Иркутска и Благовещенска. Также задерживаются самолеты из Джидды, Сочи, Шарм-эль-Шейха, Пхукета и Мале. По ряду рейсов из Махачкалы сохраняются как задержки, так и отмены.
Пассажирам, вылетающим и прилетающим через Внуково, рекомендуют заранее проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта и учитывать возможные изменения при планировании поездок.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 27 декабря 2025.
В московском аэропорту Домодедово утром 27 декабря зафиксированы задержки и отмены рейсов как по вылетам, так и по прилетам. Изменения затронули популярные внутрироссийские и международные направления.
По вылетам из Домодедово сразу несколько рейсов отправятся позже запланированного времени. Самолет в Екатеринбург задержан почти на два часа и вылетит около 09:10. Рейсы в Сочи также выбиваются из графика: один из них перенесен на 09:10 с часовым опозданием, другой отправится в 11:55 вместо 09:40 — задержка составит около двух часов. С опозданием вылетят и рейсы в Калининград: один перенесен на 11:20, еще один — на 12:00, оба примерно на два часа позже расписания. Еще один вылет в Калининград задержан до 12:50 — почти на полтора часа.
Корректировки затронули и международные направления. Рейс в Гянджу перенесен на 12:25 вместо 10:00 — задержка около двух с половиной часов. Самолет в Махачкалу вылетит в 11:50 вместо 10:15, с задержкой почти на два часа. В Карши рейс отправится около 12:00 вместо 10:30 — позже примерно на полтора часа. Также зафиксирована задержка вылета в Минеральные Воды: самолет отправится в 12:35 вместо 11:40. Существенно позже запланированного времени вылетит и рейс в Хургаду — около 22:40 вместо 18:55.
По прилетам в Домодедово также наблюдаются сбои в расписании. Отменен рейс из Самарканда, а также отменены сразу два рейса с Пхукета. Кроме того, отменен прилет из Шарм-эль-Шейха.
С задержками ранее прибывали рейсы из Еревана, Дубая, Душанбе, Екатеринбурга, Калининграда, Стамбула и Намангана. Ожидаются задержки прилетов из Владикавказа, Тель-Авива, Сочи, Еревана и Оша. Также с опозданием прибудут самолеты из Омска — задержаны сразу два рейса.
Проблемы с расписанием затронули и другие направления. Задержки ожидаются по рейсам из Барнаула, Куляба, Иркутска, Читы, Бишкека, Улан-Удэ и Благовещенска. Кроме того, позже графика прибудут самолеты из Сочи и Шарм-эль-Шейха, однако один из рейсов из этого курортного города был отменен.
Пассажирам, вылетающим и прилетающим через Домодедово, рекомендуют заранее проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта и учитывать возможные изменения при планировании поездок.
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково 27 декабря 2025.
В петербургском аэропорту Пулково утром 27 декабря зафиксированы задержки рейсов как по вылетам, так и по прилетам. Сбои в расписании затронули внутренние направления и международные курорты.
По вылетам часть рейсов задерживается еще с прошлых суток. Так, самолет на Пхукет, который должен был отправиться накануне в 20:00, вылетит только утром 27 декабря — около 09:00. С опозданием отправится рейс в Екатеринбург: вылет перенесен на 07:50, задержка составит почти 50 минут. Самолет в Шарм-эль-Шейх вылетит около 09:30 вместо запланированных 07:00. Рейс в Краснодар задержан примерно на 20 минут и отправится в 07:30.
Также зафиксированы задержки по другим направлениям. Самолет в Махачкалу вылетит около 09:40 — примерно на полчаса позже расписания. Рейс в Иваново перенесен на 09:35, задержка составляет около 20 минут. В Калининград самолет отправится в 10:35 с опозданием примерно на полчаса. Значительное смещение графика отмечено по дальним маршрутам: рейс в Хабаровск задержан на час и вылетит около 14:00, а вылет в Душанбе перенесен с 16:40 на 20:55.
По прилетам в Пулково также сохраняются отклонения от расписания. Ранее задерживались рейсы из Москвы, Дубая, Самары, Саратова, Кирова, Калининграда, Баку, Ульяновска, Стамбула, Мурманска, Антальи, Белграда и Еревана. По некоторым направлениям задержки продолжаются.
Ожидается опоздание прилетов из Перми, Оша, Шарм-эль-Шейха, Екатеринбурга и Челябинска. Также с задержками прибудут самолеты из Оренбурга, Уфы и Новосибирска. В списке направлений, по которым сохраняются сбои, остаются Пермь, Санья, Пхукет и Красноярск. Кроме того, несколько рейсов из Москвы также прибывают в Пулково позже запланированного времени.
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 27 декабря 2025.
В аэропорту Сочи утром 27 декабря сохраняются сбои в расписании вылетов и прилетов. Изменения затронули как внутренние рейсы, так и международные направления.
По вылетам часть рейсов отменена. Так, еще 26 декабря был отменен рейс в Махачкалу, который должен был вылететь в 18:50. Также отменен рейс в Сыктывкар с вылетом в 11:45 и рейс в Оренбург, запланированный на 13:45.
Ряд направлений выполняется с задержками. Самолет в Москву вылетит в 09:30 вместо 08:45. Рейс в Наманган перенесен на 11:30 вместо 09:00. Вылет в Тель-Авив задержан примерно на час и состоится около 12:00. Самолет в Ульяновск отправится в 12:40, изменение времени незначительное, но рейс также проходит с корректировкой расписания.
Несколько рейсов в Москву задерживаются в течение дня. Один из них вылетит в 13:55 вместо 13:00, еще один — в 14:20 вместо 13:05. Позднее также ожидаются вылеты в столицу с задержками: рейс на 16:30 вместо 14:25 и рейс на 18:05 вместо 16:20.
По прилетам в аэропорт Сочи также зафиксированы отмены и задержки. Отменен рейс из Калуги и рейс из Махачкалы. Не состоится прилет самолета из Оренбурга. С задержками ранее прибывали рейсы из Москвы, Казани, Ижевска и Перми.
Ожидаются опоздания по прилетам из Намангана, Самарканда, Екатеринбурга, Уфы, Перми и Томска. Несколько рейсов из Москвы также прибывают в Сочи с отклонением от расписания. Кроме того, задерживается прилет самолета из Сыктывкара.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта Сочи и учитывать возможные изменения времени вылета и прибытия.