Массовые задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах 27 декабря

По вылетам задержки отмечены сразу по нескольким маршрутам. Рейс в Бишкек отправится в 07:45 вместо запланированных 00:45. Самолет в Чебоксары задержан примерно на 20 минут и вылетит в 07:05, аналогичная задержка зафиксирована и на направлении в Астрахань — вылет перенесен на 07:50. Рейс в Калининград отправится в 08:25, что примерно на 25 минут позже графика. Более существенная задержка отмечена на направлении в Грозный — вылет перенесен на 09:45, что почти на полтора часа позже расписания. Также задерживаются рейсы в Сочи: один из них отправится в 10:05 вместо 08:45, еще один — в 10:35 с опозданием около часа. Самолет в Красноярск вылетит в 09:50 вместо 09:05. Кроме того, рейс в Новосибирск запланирован к вылету на 16:55, что примерно на час позже первоначального времени.