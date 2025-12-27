За ночь расчёты ПВО уничтожили семь украинских дронов над регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Четыре дрона сбили над территорией Краснодарского края. Три БПЛА ликвидировали над территорией Республики Адыгея.
Ранее российские операторы БПЛА в результате авиаударов ликвидировали артиллерийские средства Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, что лишило противника возможности вести активный огонь. В ходе разведки были обнаружены замаскированные позиции самоходных артиллерийских установок американского производства М109 и советских «Гвоздика», а также миномётные расчёты. После уточнения координат ударные беспилотники нанесли по ним точечные удары. В результате были уничтожены обе САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика») и миномётные расчёты противника.
