В Якутске два человека погибли, провалившись под лёд

Напомним, 27 декабря на реке Лена в Якутске провалился под лёд автомобиль с восемью людьми, включая одного ребёнка. Пять человек смогли выбраться самостоятельно. Одного из них с признаками переохлаждения и обморожения эвакуировали. Кроме того, спасатели обнаружили тело одного из пострадавших на берегу полыньи. По предварительным данным, в автомобиле остались ещё два человека, включая ребёнка.