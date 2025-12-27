В Якутске два человека погибли, провалившись под лёд

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Ещё четверо, в том числе водитель, доставлены в медицинское учреждение, находятся на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
Ведомство начало процессуальную проверку по факту гибели людей, по её итогам будет принято дальнейшее решение. На месте работают следователь и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб. Продолжаются работы по извлечению машины из воды и поиску тел.
Напомним, 27 декабря на реке Лена в Якутске провалился под лёд автомобиль с восемью людьми, включая одного ребёнка. Пять человек смогли выбраться самостоятельно. Одного из них с признаками переохлаждения и обморожения эвакуировали. Кроме того, спасатели обнаружили тело одного из пострадавших на берегу полыньи. По предварительным данным, в автомобиле остались ещё два человека, включая ребёнка.
