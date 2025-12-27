Ричмонд
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников

Четыре БПЛА были уничтожены в Краснодарском крае.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно официальному заявлению, дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали семь украинских дронов самолётного типа: четыре дрона были сбиты над Краснодарским краем, три — над Республикой Адыгея.

Накануне сообщалось, что ПВО сбила 77 украинских беспилотников над регионами России за ночь.

Ранее стало известно, что в РФ планируют сформировать универсальную систему ПВО. Госпрограмма вооружения на 2027−2036 годы предполагает модернизацию ядерной триады и создание универсальной системы ПВО.

