Загадка исчезнувшего самолета: куда делись 227 пассажиров в небе над Китаем

«Что означает отключение вторичной радиолокации? Это когда запущенный на большой дальности сигнал самолет принимает, а назад он уже не отражает, силы не хватает… Если отключаешь автоматику самолёта-ответа, то получается так, что этот самолёт не видят… Значит, это косвенно подтверждает, что отключена была система. Или вторичная радиолокация вышла из строя, или она была отключена специально», — пояснил эксперт.