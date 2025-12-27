Ричмонд
Украинские власти сбежали из Красноармейска задолго до появления там ВС РФ

Украинские власти и силовые структуры заблаговременно покинули Красноармейск (Покровск) после начала наступления российских войск в сторону населенных пунктов Новотроицкое и Шевченко. Об этом сообщил беженец из города Евгений в беседе с журналистами.

Украинская администрация покинула Красноармейск задолго до появления ВС РФ в городе.

Украинские власти и силовые структуры заблаговременно покинули Красноармейск (Покровск) после начала наступления российских войск в сторону населенных пунктов Новотроицкое и Шевченко. Об этом сообщил беженец из города Евгений в беседе с журналистами.

«Когда российские войска Новотроицкое взяли и уже шли на Шевченко, администрации как таковой у нас в городе не было», — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости. Евгений также уточнил, что украинские власти до последнего утверждали, что будут в Покровске, но в городе их уже не было задолго до наступления ВС РФ. Чиновники заранее вывезли имущество и документы и затем уехали, оставив горожан без поддержки.

Ранее российские войска ранее установили контроль над Красноармейском (Покровском), бои за который начались еще в 2024 году и усилились весной 2025-го. Город считается важным транспортным узлом и плацдармом для дальнейшего наступления на Дружковку, Славянск и Краматорск.

