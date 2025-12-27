Украинские власти сбежали из Красноармейска задолго до появления там ВС РФ

«Когда российские войска Новотроицкое взяли и уже шли на Шевченко, администрации как таковой у нас в городе не было», — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости. Евгений также уточнил, что украинские власти до последнего утверждали, что будут в Покровске, но в городе их уже не было задолго до наступления ВС РФ. Чиновники заранее вывезли имущество и документы и затем уехали, оставив горожан без поддержки.