Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Киеве прогремела четвертая волна взрывов, передает телеканал «Общественное».

Источник: Соцсети

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

По данным местных СМИ, первые сообщения об этом поступили в районе 2:30 и 3:00 мск. Третья серия взрывов раздалась около 7:15 мск.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице звучит воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.