В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.
По данным местных СМИ, первые сообщения об этом поступили в районе 2:30 и 3:00 мск. Третья серия взрывов раздалась около 7:15 мск.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.