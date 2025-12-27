Две российские территории были атакованы дронами ВСУ: карта атак БПЛА 27 декабря

БПЛА атаковали территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
Прошедшей ночью, 27 декабря, беспилотники БПЛА атаковали две российские территории. Беспилотники сбиты в Краснодарском крае и в Республике Адыгея, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Тульской области вводился режим опасности БПЛА. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 27 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Сколько дронов ВСУ сбито ночью 27 декабря.
Прошедшей ночью силы ПВО сбили семь БПЛА самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:
Четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея.
Что известно о пострадавших и разрушениях.
Официальные власти атакованных российских территорий на момент публикации материала никак не комментировали атаку дронов. В настоящее время информации о пострадавших и последствиях для объектов инфраструктуры нет.
Тульская область: опасность БПЛА.
В регионе ночью была объявлена опасность атаки беспилотников. Спустя 40 минут после этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дал команду отбой.
Что известно об атаке украинских БПЛА 26 декабря.
Накануне над российскими регионами уничтожено 77 беспилотников ВСУ. Согласно данным Минобороны, их уничтожили над следующими территориями:
34 — над территорией Волгоградской области, 23 — над территорией Ростовской области, 5 — над территорией Калужской области, 5 — над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, 3 — над акваторией Черного моря, 2 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Воронежской области, 1 — над акваторией Азовского моря.
Также отмечается, что в ходе ударов по Курской области был ранен мирный житель. Мужчина ехал на велосипеде, когда по нему ударил БПЛА. Его доставили в больницу. В Волгоградской области, где было сбито больше всего дронов, разрушений и пострадавших зафиксировано не было.