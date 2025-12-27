Ричмонд
В Айдахо неизвестный устроил стрельбу в офисе шерифа

Два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа в штате Айдахо.

Источник: Аргументы и факты

В офисе шерифа округа Шошоне в штате Айдахо произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум два человека. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По первоначальной информации, стрелявший оставался внутри здания, из-за чего на место происшествия были стянуты силы полиции и экстренных служб. Очевидцы сообщали, что слышали не менее семи выстрелов. Инцидент произошёл в центральной части города Уоллес, где расположено здание офиса шерифа.

Позднее стало известно, что подозреваемый в стрельбе скончался. Подробности о причинах произошедшего и состоянии пострадавших на данный момент не раскрываются.

Ранее в Красноярске был задержан 34-летний житель Иркутской области, который устроил стрельбу возле бара «Лепс».