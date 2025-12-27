В Айдахо неизвестный устроил стрельбу в офисе шерифа

В офисе шерифа округа Шошоне в штате Айдахо произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум два человека. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.