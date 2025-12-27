В Польше закрыли аэропорты «для обеспечения государственной безопасности»

«Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности», — сказал собеседник агентства, не уточнив каких-либо подробностей. Однако он отметил, что воздушные гавани могут не принимать и не отправлять самолеты, ориентировочно, до 08:00 по местному времени (10:00 мск). «Также закрыты и узловые диспетчерские районы», — добавил собеседник агентства.