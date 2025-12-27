«Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности», — сказал собеседник агентства, не уточнив каких-либо подробностей. Однако он отметил, что воздушные гавани могут не принимать и не отправлять самолеты, ориентировочно, до 08:00 по местному времени (10:00 мск). «Также закрыты и узловые диспетчерские районы», — добавил собеседник агентства.
В Польше закрыли аэропорты «для обеспечения государственной безопасности»
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аэропорты польских городов Люблин и Жешув закрыты в связи с необходимостью «обеспечения государственной безопасности». Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за воздушный трафик над страной.