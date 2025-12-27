В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли два человека

«Водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался… со стороны села Шентала в направлении села Черемшан Республики Татарстан. В пути следования… выехал на полосу встречного (движения — ред.), где это разрешено, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем “Камаз” под управлением мужчины 1980 года рождения. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли», — рассказали в областном ГУ МВД.