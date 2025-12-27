Ричмонд
Два человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком в Самарской области

В результате столкновения легкового автомобиля Lada Vesta с грузовиком «Камаз» в Шенталинском районе Самарской области погибли два человека.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в пятницу вечером на втором километре автодороги «Шентала-Азеево». Водитель 2007 года рождения, управлявший «Ладой», выехал на полосу встречного движения, где разрешён обгон, и столкнулся с двигавшимся навстречу «Камазом» под управлением мужчины 1980 года рождения.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с 56 автомобилями произошло в Японии.

