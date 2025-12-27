Штиль перед праздником: ударит ли магнитная буря 28 декабря 2025

При эпизодической головной боли, возникшей на фоне бури, допустимо принять безрецептурное обезболивающее — парацетамол или ибупрофен, строго следуя инструкции на упаковке. Если головные боли становятся регулярными, необходимо обратиться к терапевту или неврологу. Для поддержки нервной системы и снижения общей тревожности в периоды нестабильной геомагнитной обстановки может быть полезен курсовой прием магния и витаминов группы B (например, в форме комбинированных препаратов «Магний B6»). Эти элементы играют ключевую роль в работе нервов и помогают организму лучше справляться со стрессом. Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов (гипертония, ишемическая болезнь) в дни магнитных бурь крайне важно не пропускать прием своих постоянных препаратов и строго следовать назначенной врачом схеме лечения. Ни в коем случае не следует самостоятельно повышать дозировку. Если самочувствие значительно ухудшается — появляется сильная головная боль, перебои в работе сердца, резкие скачки давления, не стоит списывать это исключительно на магнитную бурю. Это повод незамедлительно обратиться к врачу, чтобы исключить другие, более серьезные причины недомогания.